رصدت عدسات الكاميرات، لحظة لقاء أم بابنتها الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي تعرضت إلى حالة إغماء وسقوطها على الأرض لحظة عناقها لابنتها لتعود مرة أخرى إلى احتضانها بعد مساعدتها من قبل ابنتها وعائلتها المحيطة بها.

وقالت الأسيرة المحررة وتدعى أسيل خلال لقاء لشبكة الجزيرة الإخبارية، إن الأوضاع داخل السجون مأساوية للغاية منذ بدء الحرب على غزة، معقبة: «من أول الحرب كنا معزولين، منعنا من الأجهزة الكهربائية بعد مصادرتها»، مشيرة إلى رفض سلطات الاحتلال خروجهن من السجن سوى من أجل النظافة الشخصية.

وأعربت أسيل عن سعادتها الغامرة بلقاء الأهل والعائلة، قائلة: «الحمد الله ربنا جمعني مرة أخرى بعائلتي وشعب فلسطين»، لافتة إلى بلوغها من العمر 23 عاما بعد قضائها عاما كاملا بسجون الاحتلال.

وكشفت الفتاة عن اعتقال سلطات الاحتلال والداتها كذلك ومنع لقائهما طيلة فترة الحبس، قائلة: «أمي كانت محبوسة معي، ومن أول ما انحبست لم ترني»، موجهة رسالة الى والداتها، قائلة: «إحنا أقوى منهم».

https://www.youtube.com/watch?v=EI10kuwORpw

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد،

وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت "الشروق" قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي بالأمس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي: - الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي - الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً - يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع - يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي - تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة - تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية - توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة - يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال.