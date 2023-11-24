الأهلي يهزم الاتحاد السكندري بدوري سيدات الطائرة

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فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين، على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في الجولة السابعة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-5، 25-15، 25-16".

ويعد هذا الفوز هو السادس على التوالي لسيدات الأهلي بعد الإنتصار على أصحاب الجياد ووادي دجلة ودلفي والشمس والواي وأخيرًا الاتحاد السكندري فيما تأجلت المواجهة الأولى أمام الصيد .

ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهما كلًا من: "الصيد - الشمس - الاتحاد السكندري - وادي دجلة - دلفي - أصحاب الجياد".

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي .