الأهلي يهزم الاتحاد السكندري بدوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين، على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في الجولة السابعة من المجموعة الأولى للدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-5، 25-15، 25-16".
ويعد هذا الفوز هو السادس على التوالي لسيدات الأهلي بعد الإنتصار على أصحاب الجياد ووادي دجلة ودلفي والشمس والواي وأخيرًا الاتحاد السكندري فيما تأجلت المواجهة الأولى أمام الصيد .
ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهما كلًا من: "الصيد - الشمس - الاتحاد السكندري - وادي دجلة - دلفي - أصحاب الجياد".
يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي .