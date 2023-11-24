مستقبل وطن يعقد مؤتمرا جماهيريا لتأييد ودعم السيسي

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عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد ودعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور أمانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات والمراكز والأقسام.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .

"وتحت عنوان ١٠٠٠ سبب لاختيار سيادتكم لفترة رئاسية جديد "، كتب الحاضرون رسائل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي علي جداريه ألف سبب لاختيارك.