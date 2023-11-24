ديوكوفيتش يقود صربيا لعبور عقبة بريطانيا والتأهل لنصف نهائي كأس ديفيز

أنهى الصربي نوفاك ديوكوفيتش آمال بريطانيا في الفوز بلقب جديد في بطولة كأس ديفيز للتنس حيث قاد الفريق الصربي للفوز 2 / صفر في دور الثمانية من البطولة التي تقام في ملقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النجاح الدرامي لبريطانيا أمام فرنسا في مانشستر في سبتمبر الماضي، جعل الفريق يصعد لدور الثمانية للمرة الأولى بالبطولة في شكلها الجديد.

ولكن الفريق سقط في أول عقبة، حيث تغلب ميومير كيسمانوفيتش على جاك درابر 7 / 6 و7 / 6، قبل أن يحقق ديوكوفيتش فوزا مريحا على كاميرون نوري 6 / 4 و6 / 4، ليصعد بالمنتخب الصربي للدور قبل النهائي حيث يواجه المنتخب الإيطالي غدا السبت.

يذكر أن ديوكوفيتش خسر ست مباريات فقط من آخر 61 مباراة خاضها هذا الموسم، وتعرض لخسارة واحدة فقط منذ نهائي بطولة ويمبلدون، بينما لم يخسر في أي مباراة في كأس ديفيز.

ومر 12 عاما على آخر خسارة تلقاها ديوكوفيتش في البطولة، وحتى هذه الخسارة كانت بسبب انسحابه، وحاليا حقق 21 انتصارا متتاليا في البطولة وخسر في أربع مجموعات فقط.

وبينما اقترب المنتخب الصربي من التتويج باللقب، أصبح يتعين على بريطانيا أن تبدأ مجددا في فبراير المقبل في التصفيات- إلا إذا حصلت على بطاقة دعوة (وايلد كادر)، وهذا غير مرجح، للمشاركة في دور المجموعات الذي يبدأ في سبتمبر.