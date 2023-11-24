مقررون أمميون: انتقاد ممارسات إسرائيل لا يعنى «معاداة السامية»

قال مقررون أمميون، أمس ، إن الدعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فى غزة أو الانتقادات لسياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها تتم مساواتها بشكل «مضلل» بدعم الإرهاب أو معاداة السامية.

وأعرب المقررون ألكسندرا زانثاكى، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسى فول، وإيرين خان فى بيان عن قلقهم إزاء «الموجة العالمية من الهجمات والأعمال الانتقامية والتجريم والعقوبات» ضد أولئك الذين يعبرون علنا عن تضامنهم مع ضحايا الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين، وفقا لوكالة «الأناضول» للأنباء.

وذكر البيان أن «الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات فى غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تمت فى كثير من السياقات مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية».

وأضاف: «هذا الوضع يخنق حرية التعبير، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة فى الحياة العامة».

وشدد البيان على أحقية الأفراد فى التعبير «عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو كليهما».

كما أشار إلى وجود توجه «مقلق للغاية» حيال تجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بـ«مظاهرات كراهية» ومنعها «بشكل وقائى»، مبينا أن ذلك يتم فى كثير من الأحيان «دون تقديم مبرر يستند على أدلة وبالزعم أنه يؤدى لمخاطر تهدد الأمن القومى».

وأكد البيان أن «مثل هذه الأفعال تنتهك الحق فى الاحتجاج الذى تكفله المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام».