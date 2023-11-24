حقق فريق بيراميدز أول فوز له في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما انتصر مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد أمام فريق مازيمبي الكونغولي، في لقاء استضافه استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويدين بيراميدز بهذا الفوز لفخري لاكاي، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 54.

وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف حيث حاول لاعبو الفريق المصري في استغلال مهارة رمضان صبحي وعبد الله السعيد، إلا أن الدفاع الكونغولي كان بالمرصاد ونجح في التصدي لجميع الهجمات.

ويعد هذا الفوز تاريخي بالنسبة لبيراميدز الذي يلعب لأول مرة في تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بجانب: "صنداونز، نواذيبو، مازيمبي".