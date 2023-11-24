مدرب زامبيا: منتخب مصر سيصل لكأس العالم القادم

أكد البلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب جامبيا، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة كبيرة هو شيء طبيعي.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "منتخب جيبوتي يحاول التطور خلال المرحلة المقبلة وهو ما يفعله رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي".

وأضاف: "هناك فارق كبير بين مصر وجيبوتى والهزيمة بستة أهداف نظيفة نتيجة منطقية جدا، وبالنسبة لمصر هذا الفوز الكبير يعطي دفعة نفسية قوية للاستمرار على القمة، وعليهم العمل على البقاء في المركز الأول، منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية".

وشدد سينتفيت على ضرورة أن ينافس الزمالك فى كل البطولات خلال الفترة المقبلة، متابعاً: "لا بد أن ينافس دائما على الألقاب سواء كانت دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، لذلك أنا أؤمن أن الأبيض لديه الدفاع للفوز باللقب هذا الموسم".

وواصل: "أعتقد أنه مع جودة اللاعبين الحاليين من الممكن الفوز بالبطولة، وكما تعلمون إنني بلجيكي الجنسية والزمالك أسسه جورج مرزباخ المحامي البلجيكي الذي كان يعمل بمصر، فهناك علاقة بين الزمالك وبلحيكا".

وأكد المدير الفني لمنتخب جامبيا أن فريق الزمالك لديه فرص كبيرة فى الفوز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية فى هذه النسخة، مواصلا: "أتابع الزمالك منذ فوزه بدوري الأبطال عام 2002 ضد الرجاء البيضاوي، والأبيض حصل على لقب الكونفيدرالية فى 2019".

واتم: "حان الوقت ليستعيد الزمالك أمجاده كأحد عمالقة الكرة في أفريقيا فالفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ولاعبون جيدون وإدارة عظيمة".