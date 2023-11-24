أمين الجهاد الإسلامي: علينا الاستمرار في القتال لكسر العدوان وأهدافه

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن «الأهداف التي رفعها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة مازالت قائمة.



وأضاف خلال كلمة، صباح الجمعة، أن الأهداف تشمل إنهاء المقاومة وكسرها وإعادة أسرى الاحتلال، معقبًا: «علينا الاستمرار في القتال لكسر العدوان وأهداف العدو؛ لأن العدو لن يتوقف عن عدوانه بعد أيام التهدئة».



وتوقع أن يصبح العدوان الإسرائيلي أكثر دموية وإجرامًا بعد أيام التهدئة، ذاكرًا أن «المقاتلين الشجعان من أبناء فلسطين في غزة والضفة وإخوانهم من كل الساحات، هم الذين يستطيعون تغيير مسار الحرب والعدوان، وخلق وقائع جديدة تجبر العدو على التراجع».



وتوجه برسالة إلى المتحدثين عن حكم غزة وإدارتها، قائلًا: «كفوا عن الثرثرة والتفتوا للدفاع عن شعبكم فهذا الطريق إلى الحرية».



وأكمل: «لن ننكسر ولن نستسلم وسنقاتل ونقاتل هذا هو خيارنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وشعبنا بعد كل التضحيات المشهودة واستمرارها يؤكد أنه يعبر عن إرادة كل الأحرار في العالم».



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.



وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.



وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:



- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال