الداخلية البريطانية: الأفغان الجنسية الأكثر شيوعا لطلبات للجوء بالبلاد

بلغ عدد طلبات اللجوء للأفغان 10 مرات عدد الأشخاص الذين قدموا من أفغانستان وأعيد توطينهم في بريطانيا في العام الممتد حتى سبتمبر الماضي، بموجب برامج جرى إعدادها في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة، حسبما ذكرت وكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، كان الأفغان هم الجنسية الأكثر شيوعا طلبا للجوء في بريطانيا خلال تلك الفترة مع تقديم 10 آلاف و305 طلبات.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن 1110 أفغانيين قد وصلوا البلاد خلال العام الممتد حتى سبتمبر، بموجب المسارات القانونية التي حددتها وزارة الداخلية عقب سقوط أفغانستان في قبضة طالبان في عام 2021.

وكان عدد الذين وصلوا بموجب هذه البرامج قد انخفض من 5346 في العام الممتد حتى سبتمبر من عام 2022.

وأظهرت أحدث إحصاءات اليوم الخميس أنه أعيد توطين 224 شخصا في بريطانيا في العام حتى سبتمبر الماضي، وفقا لبرنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان.