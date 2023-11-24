بيراميدز يبحث عن فوزا تاريخيا أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يدخل فريق بيراميدز مواجهة قوية أمام مازيمبي، في اللقاء الذي سيقام خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز الذي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، يدخل المباراة وعينه على الفوز خصوصًا واللقاء مقام على أرضه.

يؤمن البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب بيراميدز، بقدرات لاعبيه في تحقيق الفوز أمام مازيمبي، خلال اللقاء الذي يجمعهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة في بداية المشوار الأفريقي، ومازيمبي قوي وله تاريخ في البطولات القارية، ونحن نشارك لأول مرة في البطولة ولدينا أمل كبير في الوصول لأبعد نقطة ونلعب من أجل اللقب".

وأضاف: "نسعى بشغف كبير لتحقيق إنجاز كبير رغم تواجدنا في مجموعة قوية تضم فريقين هما مازيمبي وصنداونز سبق لهما التتويج بلقب البطولة، كما أن نواذيبو فريق قوي والمباريات لن تكن سهلة، إلا أن هدفنا تحقيق إنجاز وبشغف كبير نتطلع لتحقيق اللقب رغم أنها المشاركة الأولى".

وأكمل مدرب بيراميدز: "نضم مجموعة كبيرة من اللاعبين والأسماء التي سبق لها لعب دوري الأبطال ولها الكثير من الخبرات، وعلى ثقة بأن لاعبينا لديهم القدرة على الفوز وسعيد بالروح المعنوية للمجموعة بالكامل".

وأشار: "بيراميدز يغيب عنه مجموعة مهمة مثل وليد الكرتي ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وعلي جبر، ولكن دائما احترم المجموعة واثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات ويحققون الفوز في أولى المباريات".