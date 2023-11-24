إقبال كثيف على قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية بعد تطويرها

شهدت قلعة قايتباي الأثرية بحى جمرك الإسكندرية أحد أهم وأقدم المناطق الأثرية الإسلامية، إقبالا كبيرا اليوم الجمعة، بعد أن شهدت تطور في الحمامات وإزالة كافة المخلفات الزراعية، وتنسيق حدائق القلعة بصحن القلعة وبين الأسوار على يمين ويسار المدخل الرئيسي؛ حرصاً على إظهار المناطق الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية إن مشروع تطوير حمامات قلعة قايتباي، يأتي المشروع ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمناطق الأثرية، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الدخول لم يتغير بالنسبة للمصريين 60 جنيها و30 جنيها للطالب.

وتعد قلعة قايتباي من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط أنشأها السلطان المملوكي أبو النصر الأشرف قايتباي ما بين عامي 882- 884 مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية.