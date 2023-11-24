الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لتبادل الرهائن والسجناء

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن مجموعة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة"حماس"، والمقرر إطلاق سراحهم اليوم، سيتم أيواؤهم جميعا في أماكن إقامة آمنة في إسرائيل.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن أن المجموعة الأولية من الرهائن التي تضم 13 من النساء والأطفال سوف يتلقون الرعاية الطبية الضرورية.



ومن المقرر بعد ذلك نقلهم إلى المستشفيات بواسطة مروحية، حيث سيتمكنون من مقابلة عائلاتهم.



وقال الجيش الإسرائيلي "نطالب الجميع باحترام خصوصية الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".



وتشمل الهدنة المؤقتة التي بدأ سريانها صباح اليوم الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وتستمر لمدة أربعة، الإفراج عن 13 رهينة لدى الحركة مقابل 39 من السجناء الفلسطينين كدفعة أولى.



وتشمل الهدنة إدخال مساعدات إنسانية ووقود للقطاع.



وتم التوصل للهدنة بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.