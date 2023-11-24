العميد سمير راغب: إسرائيل ستخرق الهدنة حال عثورها على أحد عناصر حماس

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إنه لا زال هناك مناطق في شمال قطاع غزة لم تلمس بعد من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على 50% من شمال قطاع غزة، منوها بأن هناك أحياء مثل حي الشجاعية والتفاح لم تدخلها القوات الإسرائيلية برا، كذلك منطقة وسط غزة حتى الآن ما زالت بعيدة عن القنابل وأحزمة النار.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول تنفيذ عمليات أحزمة نارية وسجاد النار للدخول إلى مناطق، تمكنه من تحقيق حصار ولو بشكل جزئي في جباليا، قبل بدء الهدنة، مشددا على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية إذا عثرت على أحد عناصر حركة حماس سوف تخرق الهدنة بالطبع.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفاعلية المصرية لدعم فلسطين، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح غد الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.



