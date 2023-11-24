اتهام عمدة مدينة نيويورك بالاعتداء الجنسي

يواجه عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، اتهامات بالاعتداء الجنسي والضرب، وفقا لما ورد في مذكرة قانونية تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بموجب قانون الناجين البالغين في ولاية نيويورك.

واتهمت امرأة، لم تفصح صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن اسمها لحماية خصوصيتها، آدامز بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1993 عندما كانا يعملان في المدينة، وفقا لعريضة الدعوى أمام المحكمة. وكان آدامز حينها ضابط شرطة.

ويشير الملخص القانوني المؤلف من ثلاث صفحات إلى أن "المدعية تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل المدعى عليه إريك آدامز في نيويورك عام 1993 بينما كانا يعملان في مدينة نيويورك".

وتسعى المرأة التي تتهم آدامز إلى الحصول على 5 ملايين دولار كتعويض بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والفوائد. كما تتهم الوثائق القانونية آدامز بالتمييز في العمل على أساس "النوع والجنس، والانتقام، وبيئة العمل العدائية، والتسبب المتعمد في الاضطراب العاطفي".

ونفى آدامز الاتهامات صباح الخميس قائلا: "هذا ليس ما أنا عليه، وأن الناس يعرفون شخصيتي".

وتابع "هذا لم يحدث على الإطلاق". وقال آدامز للصحفيين: "لا أتذكر أنني التقيت بهذه السيدة على الإطلاق.. ذلك لم يحدث."