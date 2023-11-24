 أيرباص وبوينج تستعدان لتلقي طلبية كبيرة من إيروايز انترناشيونال التايلاندية - بوابة الشروق
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أيرباص وبوينج تستعدان لتلقي طلبية كبيرة من إيروايز انترناشيونال التايلاندية

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:06 م

تدرس شركة إيروايز انترناشيونال التايلاندية للطيران، طلبا محتملا لما يصل إلى 90 طائرة معظمها عريضة البدن من شركتي ايرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية، في إطار تجديد أسطولها على الأجل البعيد، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن المصادر، إن شركة الطيران تهدف إلى إضافة ما يصل إلى 80 طائرة من الطائرات مزدوجة الممر في مزيج من الطلبات المؤكدة والخيارات وحقوق الشراء.

وقالت بعض المصادر إنها تقترب أيضا من التوصل لاتفاق لتأجير أكثر من 10 طائرات أصغر ذات البدن الضيق.

وأضافت أن شركة الطيران لم تتخذ قرارا بشأن التشكيلة النهائية للصفقة، وأنه لا يزال من الممكن أن تتغير ملامح أي طلب، مضيفة أنه قد يتم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا لبلومبرج، لم يرد ممثلون لبوينج على طلب للتعليق، بينما قالت أيرباص إنها لا تناقش مفاوضات العملاء قبل أن يعلنوا عنها.

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