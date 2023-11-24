طبيب متطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين: لأول مرة نرى هذه الدرجة من الوحشية

قال الدكتور حازم الحداد، أحد الأطباء المتطوعين لعلاج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، إن ما حدث في غزة تختلف تماما عن كل الأزمات التي مرت بها المنطقة، معقبا: «لأول مرة نرى هذه الدرجة من الوحشية تجاه مدنيين عزل».

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه شعر بالتعاطف مع ما يتعرض له الفلسطينيون مثل باقي الشعب المصري، ومن ثم شعر بمسئوليته كطبيب تجاه الأزمة الإنسانية، وتقدم بتسجيل رغبته في التطوع لعلاج المصابين بشمال سيناء.

وأشار إلى أنه سبق وسافر في عدة دول وقعت بها أزمات كالصومال وسوريا والعراق، ولكن الإصابات القادمة من غزة مختلفة عن باقي المصابين في هذه الأماكن، سواء على مستوى التهشم أو التفت في العظام، والشظايا المنتشرة في الجسم كله، والتي تتسبب في تهتكات متعددة بجسد المريض، معقبا: «أنت مش عارف تجيب العيان منين ولا منين، أو تلحق إيه قبل إيه».

ولفت إلى أن 95% من المرضى كانوا معرضين لعمليات بتر لطرف أو أكثر، وكأنه شيء متعمد، مشددا على أن هذه الإصابات التي وصلت لمستشفيات العريش والشيخ زويد، بها وحشية وهمجية غير مسبوقة على الإطلاق.