 من معبر رفح.. رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يدعوان إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة - بوابة الشروق
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من معبر رفح.. رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يدعوان إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة

مصطفى سنجر وهديل هلال
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 4:18 م

قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن بلاده تسعى للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤمر صحفي، من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة: «نتباحث أن الحل الوحيد هو الحل الدبلوماسي، ووقف إطلاق النار فرصة يجب أن نستغلها وألا نفقدها».

من جانبه، اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أن «وقف إطلاق النار خطوة جيدة للأمام، لكنه غير كافٍ».

وشدد على أهمية تدخل المجتمع الدولي لإقرار وقف إطلاق النار بشكل دائم، موضحًا أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعمل عن كثب لإتاحة ممرات آمنة لنقل المساعدات».

وأكمل: «آمل أن يكون وقف إطلاق النار في تلك المرحلة خطوة لوقف إطلاق نار دائم، علينا وقف العنف وإتاحة فرصة جيدة لنشر الأمن والسلام ووصول المساعدات إلى غزة».

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