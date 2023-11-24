ليلة شغب فى دبلن بعد حادث طعن أطفال

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اندلعت اشتباكات وسط العاصمة الأيرلندية دبلن بين الشرطة والمتظاهرين بعدما هاجم مجهول أطفالا بسكين بالقرب من مدرسة، ما أدى لتفجر أعمال شغب نادرا ما شهدتها العاصمة.

واضطلعت الشرطة الأيرلندية بحراسة المتاجر التى تعرضت للنهب وأخمد رجال الإطفاء النار فى المركبات المشتعلة وسط دبلن، فى وقت مبكر اليوم، بحسب وكالة «رويترز».

وألقت الشرطة باللوم على محرضين من اليمين المتطرف فى اندلاع أعمال العنف بعد وصول مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للمهاجرين إلى مكان الطعن قرب شارع أوكونيل الرئيسى واشتبكوا مع الشرطة.

واستغرقت الشرطة عدة ساعات لاستعادة السيطرة على الوضع. وأفاد قائد الشرطة الأيرلندية بأنه تم القبض على 34 شخصا بسبب أعمال الشغب، 32 منهم سيمثلون أمام المحاكم».