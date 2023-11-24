ساحل العاج تتوقع إنتاج 250 ألف برميل في اليوم من النفط بحلول 2027

قال وزير المناجم والبترول والطاقة، مامادو سانجافووا كوليبالي، في أبيدجان، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط يشهد ارتفاعا من 50 ألف برميل يوميا حاليا، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول عام 2027.

وقال في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إن إنتاج حقل بالين الذي تتولى تشغيله شركة إيني الإيطالية، سيجعل من الممكن زيادة إنتاج ساحل العاج من النفط.

وأضاف أن "تطوير موارد النفط يسمح للبلاد بتنويع أسباب نموها".

وقالت إيني في بيان إن حقل بالين ينتج حاليا 20 ألف برميل في اليوم.

وبدأت إيني في إنتاج الزيوت النباتية بالبلاد لتغذية مصافيها الحيوية، التي تقوم بإعادة تدوير النفايات الناتجة عن إنتاج المطاط.

وذكر المدير التنفيذي للشركة الإيطالية كلاوديو ديسكالزي في بيان أنه "مع البدء في إنتاج الزيوت النباتية في ساحل العاج، نتخذ خطوة تتماشى تماما مع استراتيجيتنا للتخلص من الكربون".