اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة التعاقد مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لتولي منصب مدير المرة في منتخب مصر.

وقال الكومي في تصريحات لقناة صدى البلد: "سيد عبد الحفيظ قيمة كبيرة سواء كلاعب أو إداري مع الأهلي لكن من قال إن محمد غرابة مدير منتخب مصر قصر في عمله؟.. لا أعلم سبب الإشاعات بخصوص تغييره".

وأضاف: "لا صحة للأخبار المتداولة حول تغيير محمد غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ بدلا منه".

وأوضح: "نبحث عن استقرار منتخب مصر قبل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا ".

وأكمل: "منتخب مصر مواليد 2005 تكون في غضون شهر واحد.. ليس معنى أن مدربه وائل رياض قام باختيار نجل سيد عبد الحفيظ أو نجل خالد بيبو أو نجل عامر حسين أن هذا الاختيار سببه "الواسطة".. ولنا عبرة في حازم إمام ومصطفى شوبير وغيرهم ربط كل الأمور بالمنافسة بين الأهلي والزمالك ليس في صالح الكرة المصرية.. المنتخبات هي الأصل في كرة القدم".

وأتم عضو اتحاد الكرة: "الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من نجوم الكرة المصرية.. استبعادهم كان مقتصرا على مباراة سيراليون وأصبح ملفا تم إغلاقه".