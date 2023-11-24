تحليل الحمض النووي يكشف تورط قاتل زوجين ألمانيين في بولندا قبل 11 عاما

أدى تحليل الحمض النووي إلى اعتقال مشتبه به (67 عاما)، على صلة بعملية قتل زوجين ألمانيين قرب العاصمة البولندية وارسو، قبل أكثر من 11 عاما، حسبما أفاد ممثلو الادعاء في وارسو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وتوفي الزوجان اللذان كانا في الستينيات من العمر، أثناء سفرهما عبر بولندا في طريقهما إلى أوكرانيا وهما يقودان حافلة صغيرة متحولة، متأثرين بجراح نجمت عن طلقات نارية في مجمع مكون من قطع أراضي بحدائق صغيرة قرب العاصمة البولندية في مايو 2012. كما عثر على آثار جروح سكين على جسد الرجل.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام، زيمون بانا، إنه عثر على آثار الحمض النووي في مسرح الجريمة. ويقبع المشتبه به حاليا في السجن لقضاء عقوبته لإطلاق النار على ابنه.

ونظرا لعدم وجود شهود في مسرح الجريمة الواقع في مكان نائ ، لم يكن من الممكن تتبع القاتل ، وتم إسقاط القضية في عام 2013.

وقال ممثلو الادعاء إن "الاستعادة الدقيقة للآثار والأدلة في مكان الحادث من قبل ضباط الشرطة سمحت بتجديد التحقيق واستخراج المواد البيولوجية باستخدام أحدث أساليب التحقيق في مختبر الطب الشرعي في مقر شرطة وارسو بعد سنوات".

واتهم الرجل بقتل الزوجين الألمانيين اللذين كان عمرهما آنذاك (61 و62 عاما) على التوالي.

ولا يزال الدافع وراء القتل المزدوج غير واضح.