الهند وبريطانيا تبحثان مجموعة من قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الصناعي الدفاعي

بحثت الهند والمملكة المتحدة مجموعة من قضايا الأمن الإقليمي و التعاون الصناعي الدفاعي خلال الاجتماع السنوي للمجموعة الاستشارية الدفاعية الهندية البريطانية المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت وزارة الدفاع الهندية -في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة- إن وزير الدفاع الهندي، جيريدار أرماني، والسكرتير الدائم لوزارة الدفاع البريطانية، ديفيد ويليام، استعرضا أنشطة التعاون الدفاعية الجارية بين البلدين، كما بحثا الوضع والتعاون المحتمل في منطقة المحيط الهندي، بالإضافة إلى مقترحات التعاون الصناعي الدفاعي في أنظمة الصواريخ.

كما خطط الجانبان لزيادة التفاعلات والأنشطة المشتركة في المجال البحري مع التركيز على التدريبات العسكرية المشتركة والتوعية بالمجال البحري وتبادل المعلومات.