وزيرة الخارجية الألمانية: هجمات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يجب أن تتوقف

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت متأخر من يوم الخميس على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وذلك خلال مؤتمر حزب الخضر الاتحادي المنعقد في كارلسروه بجنوب غربي ألمانيا.

وقالت بيربوك إن إسرائيل لديها الحق والواجب بموجب القانون الإنساني الدولي في الدفاع عن مواطنيها، مضيفة أن إسرائيل لن تتمكن أبدا من العيش في أمان "إذا لم تتم مكافحة هذا الإرهاب". غير أنها أكدت أن إسرائيل تقاتل ضد حماس وليس ضد الفلسطينيين.

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية" "حتى قبل الحرب الحالية، كانت الحياة في غزة تتسم بالفقر وانعدام الأمل، وأن الحكم اللاإنساني لحماس هو المسؤول الأول عن ذلك. كما أن سياسات مختلف الحكومتين المصرية والإسرائيلية أعاقت أيضا التنمية الاقتصادية في غزة".

وأضافت بيربوك أنه "على المدى المتوسط والطويل، فإن هناك حاجة إلى آفاق سياسية واقتصادية لقطاع غزة من أجل خلق ظروف معيشية إنسانية مستدامة".

وقالت إنه "بعد انتهاء الصراع، فإننا نؤيد إنهاء سياسة حصار قطاع غزة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصالح الأمنية الإسرائيلية. وندعو إلى تنسيق دخول مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يشارك أيضا".

ودعت الوزيرة الألمانية إلى إحياء حل الدولتين مع احترام حدود 1967.

وقالت "إننا نرفض البناء الاستيطاني الإسرائيلي المستمر وخطط الضم التي تنتهك القانون الدولي وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية باعتبارها عقبات أمام السلام. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي في كل مكان".

وتابعت بيربوك أن العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود في الضفة الغربية ليس في مصلحة أمن إسرائيل. كما حذرت من تبعات أكثر اتساعا للصراع.

وأضافت: "أعتقد أن مهمتنا على وجه التحديد هي منع ذلك، أي صراع إقليمي أوتعميق الإنشقاقات الدولية".