منظمة حقوقية: إعدام رجل آخر انضم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران

ذكرت منظمة حقوقية إيرانية مقرها أمريكا أنه تم إعدام رجل آخر، انضم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران، العام الماضي.

وأضافت وكالة "نشطاء حقوق الإنسان" في إيران "هرانا" أمس الخميس، "اليوم، 23 نوفمبر، تم إعدام ميلاد زهريفاند، في سجن هاميدان، بعد 10 أيام فقط، من تأكيد المحكمة العليا إعدامه"، ونشرت صورة له، على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، الذي كان يعرف سابقا باسم "تويتر".

وتابعت الوكالة أنه لم تم إبلاغ أسرته مسبقا.

وكانت محكمة إيرانية قد أدان الرجل بقتل عضو في الحرس الثوري الإيراني وأصدرت حكما بإعدامه.

وأعدمت إيران عددا من الأشخاص على خلفية مشاركتهم في احتجاجات على وفاة الفتاة مهسا أميني في شهر سبتمبر العام الماضي، خلال احتجازها في مركز للشرطة لمخالفتها تعاليم الإسلام بشأن غطاء الرأس.

وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم واعتقل عدة آلاف آخرين في حملة السلطات الإيرانية على المشاركين في تلك الاحتجاجات.