بايدن: هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة في غزة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة في غزة لأيام إضافية.

وصباح اليوم، بدأتفي قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفين خلال اليوم الأول بإطلاق 13 إسرائيليا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيا من سجونها.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي متلفز "عملت مع فريقي على مدار الساعة لإطلاق سراح الرهائن من غزة".

وتابع " تواصلت شخصيا مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لضمان تنفيذ كافة بنود الصفقة".

وأكد على أن الهدنة فرصة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليا و150 فلسطينيا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.

وأبقى الاتفاق، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية، إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية حال إطلاق المزيد من الأسرى الإسرائيليين