الصحة العالمية: نعمل على إجلاء المزيد من المستشفيات في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، مع بدء سريان الهدنة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وامتنع «ليندماير» عن الرد على تعليقات وزارة الصحة في غزة التي قالت إنها ستعلق التعاون مع المنظمة وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تحتجز الطواقم الطبية للاستجواب.

وبحسب المعلن، فإن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.