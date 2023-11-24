 الصحة العالمية: نعمل على إجلاء المزيد من المستشفيات في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 24 نوفمبر 2023 6:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: نعمل على إجلاء المزيد من المستشفيات في غزة


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:24 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:24 م

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، مع بدء سريان الهدنة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وامتنع «ليندماير» عن الرد على تعليقات وزارة الصحة في غزة التي قالت إنها ستعلق التعاون مع المنظمة وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تحتجز الطواقم الطبية للاستجواب.

وبحسب المعلن، فإن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك