اليونيسف: مصر لعبت دورا محوريا في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة

أشاد ممثل منظمة اليونيسف في مصر دكتور جيريمي هوبكنز، بالدور الذي لعبته الحكومة المصرية، في الأزمة بقطاع غزة، واصفا إياه بالدور المحوري والمهم.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن مصر كان لها دور في التعامل مع الأزمة من خلال إقامة الممر الإنساني من مصر إلى رفح، وهو ممر ضروري لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأطفال في غزة، معربا عن سعادته باتخاذ الحكومة المصرية هذا النهج الاستباقي البناء، وشاركت بفاعلية ضمن الجهات الإنسانية الفاعلة.

وذكر أن الهلال الأحمر المصري أدى عملا استثنائيا في المعاونة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والأونروا ومع اليونيسف وباقي مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، مؤكدا على دعوتهم لاستمرار عمل الممر الإنساني عبر معبر رفح وصولا إلى غزة، حتى يتثنى لهم إدخال الإمدادات مثل المستلزمات الطبية والمستهلكات والأدوية ومعدات المياه ومعدات خاصة بالأطفال.

وأفاد بأن الهلال الأحمر المصري لعب دورا على الخطوط الأمامية في غاية الأهمية، موضحا أن ما تستطيع اليونيسف تقديمه هو توفير الدعم الإنساني لإنقاذ حياة البشر، بينما توفير الحماية هو مصطلح آخر من مجريات الأحداث، فهناك قانون دولي إنساني وحقوق إنسان وقانون انتهاك حقوق الطفل، ومن ثم فالمنظمة لها نطاق مسئولية تعمل من خلاله وفي إطاره.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفاعلية المصرية لدعم فلسطين، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح غد الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.