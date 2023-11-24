تفاقمت أزمة السكر في محافظة الإسكندرية ما بين ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيها في بعض المناطق واختفائه في أخرى، رغم أن مبادرة لخفض أسعار مازالت قائمة بنسب تتراوح بين 15 و25%، حيث يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيها.



وشن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، حملة علي الأسواق والسلاسل التجارية في عدد من الأماكن المتفرقة؛ للتأكيد على الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.



فيما اقترح سليمان جابر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يكون هناك تسعيرة جبرية للسكر خاصة أن إنتاجه من مصانع حكومية، مرجعا السبب الأكبر للأزمة إلى احتكار التجار للسلعة.



واستبعد أن يكون ارتفاع سعر السكر إلى ارتفاع سعر الدولار الحالي، مطالبا بزيادة ضخ كميات من السكر كنا حدث أمس من قبل المحافظة ومديرية التموين لمواجهة الطلب عليه.



وشدد عضو الغرفة على ضرورة الرقابة وضبط الأسعار، خاصة وأن السكر سلعة أساسية في مصانع الحلويات، لافتا أن إنتاج مصر من السكر نحو مليون طن من بنجر السكر و 1.8 مليون طن من قصب السكر.



ودفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعدد من السيارات المتنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو في إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير كافة السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وتواجدت سيارات مديرية التموين لتوفير سلعة السكر للمواطنين في المناطق خورشيد بحي المنتزة أول، وقرى المعمورة بحي المنتزة ثان، وقرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، وقرى أبيس 7 و8 بحي وسط، وبشاير الخير بحي غرب، وقرى النهضة بالعامرية أول، وقرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان، وقرى مركز ومدينة برج العرب.