بوتافوجو يتعادل مع فورتاليزا في الدوري البرازيلي

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تعادل فريق بوتافوجو مع مضيفه فورتاليزا 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم فورتاليزا بهدف أحرزه جلايبسون ياجو ليزبوا في الدقيقة الثامنة، وتعادل بوتافوجو بهدف أحرزه إيمانويل بريتيز، لاعب فورتاليزا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21 قبل أن يسجل جويليرمي أوجوستو الهدف الثاني لفورتاليزا في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الاول بتقدم فورتاليزا 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل بوتافوجو الهدف الثاني بواسطة دانيلو باربوسا دا سيلفا في الدقيقة 78.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، كما رفع فورتاليزا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت بالجولة الثلاثين من المسابقة، فاز فلامينجو على براجانتينو بهدف نظيف أحرزه جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 75.

وأنهى فريق براجانتينو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد تياجو بورباس في الدقيقة 87.

ورفع فلامينجو رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد براجانتينو عند 59 نقطة في المركز الرابع.