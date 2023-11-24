رئيس مجلس السيادة بالسودان يبعث برسالة للرئيس الجابوني

بعث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برسالة خطية إلى الرئيس الجابوني الجنرال بريس اوليجي أنجيما.

وذكر إعلام مجلس السيادة السوداني- في بيان، اليوم الجمعة- أن الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مبعوث رئيس المجلس السيادة الذي وصل اليوم إلى عاصمة جمهورية الجابون "ليبرفيل"، قام بتسليم رسالة خطية من البرهان إلى الرئيس الجابوني.

وأوضح عضو مجلس السيادة الفريق جابر، أن الرسالة تهدف لإطلاع القادة الأفارقة بتطورات الأوضاع في السودان، والتحديات التي تواجهه جراء تمرد قوات الدعم السريع، مبينا أن الزيارة تأتي ضمن جولة إفريقية لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول المنطقة لبسط الأمن والاستقرار والتنمية".