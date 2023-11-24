كازاخستان ولاتفيا يبحثان توسيع التعاون الشامل بين البلدين

جددت كازاخستان ولاتفيا اليوم الجمعة، تأكيد التزامهما المتبادل بمواصلة توسيع التعاون الشامل بين البلدين، وذلك خلال المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية التي عقدت في ريجا.

وأوضحت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية إن نائب وزير الخارجية رومان فاسيلينكو بحث مع نائب وزير الخارجية اللاتفي أندزجيس فيلومسونز، مجموعة واسعة من بنود التعاون الثنائي كما غطى جدول الأعمال التعاون بين أستانا وريجا في إطار الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وغيرها من المنظمات الدولية، فضلا عن التفاعل مع الاتحاد الأوروبي.

وقال فاسيلينكو :" تولي كازاخستان أولوية كبيرة لتطوير التعاون متعدد الأوجه مع لاتفيا بروح الصداقة والشراكة الموثوقة، كما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين أرست أساسًا متينًا لتطوير التعاون متعدد الأوجه."

وأطلع، نظراءه على الأولويات الاقتصادية الجديدة التي حددها الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف بينما أكد فيلومسونز مجددًا اهتمام لاتفيا ببناء تعاون متبادل المنفعة مع كازاخستان عبر نطاق التعاون الثنائي بأكمله.

وسلط الطرفان الضوء على الديناميكيات الإيجابية في المجال الاقتصادي: حيث بلغ حجم التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 257 مليون دولار، وهو أعلى بنسبة 76% عما كان عليه في عام 2022 (145.9 مليون دولار). وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من لاتفيا إلى كازاخستان في عام 2022 بنسبة 54% إلى 52.5 مليون دولار.

وفي الختام، اتفق رؤساء الوفود على الحفاظ على حوار وثيق بين وزارتي الخارجية، مؤكدين على أهمية المشاورات الثنائية.