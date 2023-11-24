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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 500 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و100 ألف جنيه تقريباً).

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.