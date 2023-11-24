نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تقول إن الدول الأوروبية تظهر ضجرا من استمرار الحرب في بلادها

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أولها ستيفانيشينا، أثناء زيارة لها إلى برلين أن الدول الأوروبية تظهر شعورا كبيرا بالضجر من الحرب، بينما لم يتغير شيء في رغبة أوكرانيا في مكافحة العدوان الروسي

وأضافت نائبة رئيس الوزراء "إصرارنا مازال كما هو".

وتتولى ستيفانيشينا المسؤولية في حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بشأن الاندماج الأوروبي والأوروأطلسي.

وأضافت أنها كانت تقرأ عناوين الأخبار بشأن الضجر من الحرب، وسمعت أثناء سفرها، عبر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن الحرب ستستمر لمدة طويلة للغاية.

وتابعت بعد أكثر من 600 يوم منذ الغزو "لا يتعين علينا أن نحسب الأيام ويتعين علينا أن نرى كيف تتطور الأمور".

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني أحرز تقدما في التحول إلى معايير حلف شمال الأطلسي(ناتو)، منذ قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو الماضي، حيث تمت مناقشة عضوية أوكرانيا، بدون تحديد مسار أو تاريخ محدد.

وتابعت أن قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر ستكون لحظة مهمة ، حيث سيتم اتخاذ قرار حول إمكانية بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا.