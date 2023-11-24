أحمد مراد يعلن الانتهاء من كتابة سيناريو موسم صيد الغزلان

قال الروائي والسيناريست أحمد مراد إن روايته الشهيرة "موسم صيد الغزلان" ستتحول لفيلم سينمائي، وأنه انتهى بالفعل من كتابة السيناريو الخاص به.

أضاف مراد خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON، أنهم حاليا في مرحلة التحضير لإنتاج الفيلم، قائلا: "هذا الفيلم إنتاجه صعب، لسه متحددش بطولة مين.. في إشاعات كتير حوالين الموضوع ده بس فعلا لم يتحدد لسه مين الأبطال".

وأوضح أحمد مراد أن فكرة الرواية بدأت بحلم غريب شاهده بالفعل حين كان في الساحل الشمالي، قائلا: "كنت قاعد على البحر الساعة 12 بالليل، حاطط كرسي على المية والقمر مكتمل.. نفس المشهد الأول في الرواية حرفيا.. والموج بيضرب في رجلي".

تابع: "رجعت البيت نمت فحلمت بالحلم الموجود جوا الرواية اللي هو أنا واقف وببص في المية لقيت واحدة في المية شعرها بيتحرك وبدأت تبص لي فنطيت وبدأت أكسر في المية لحد ما نزلت لها وقربت منها.. وفجأة صحيت.. قمت كتبت الحلم فورا عشان منساش، ومن هنا بدلت فكرة الرواية".