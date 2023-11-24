أجرت فضائية «الجزيرة» اليوم الجمعة، لقاءات مع مجموعة من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج بمجمع الشفاء الطبي، وتم إجلائهم إلى مستشفى يونس النجار في رفح.

وقالت إحدى المريضات إنهم عاشوا «أيام عذاب» بسبب حصار الاحتلال للمجمع ودخول جنوده إلى مبانيه، مشيرة إلى أن الرعب والخوف ساد المكان.

وأضافت: «كنا عايشين برعب وخوف، لا نستطيع الانتقال من قسم إلى آخر، المياه والكهرباء مقطوعة، حتى مرضى غسيل الكلى لم يغسلوا لهم سوى مرة أو مرتين».

من جانبه، نوه أحد المرضى أن محيط المستشفى شهد قصفًا بالصواريخ من الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن الحصار الكامل الذي فرضه الاحتلال منع دخول المياه والطعام.

ولف إلى أن قوات الاحتلال بعد محاصرة المكان استدعت المرافقين للمرضى، وسألتهم عما رأوه داخل المستشفى، مضيفًا: «كانوا يبحثون عن معلومات والأمر مثّل ضغطًا كبيرًا على المريض والمرافقين».

وروت مريضة أخرى أن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى ودمروا قسم الولادة والعيادة الخارجية، مستطردة: «كنا في حالة رعب وخوف، واليهود بيننا وبينهم حيطة».

وذكرت أن جنود الاحتلال حولوا كل السيارات الموجودة في محيط المجمع إلى ركام، مختتمة: «الدبابات كانت تسير وسط المستشفى، وممنوع من قسم لآخر نتحرك، لا غسيل كلى أو كهرباء أو مياه».