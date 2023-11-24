إسماعيل هنية: ملتزمون باتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم العدو

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن «الحركة خاضت مفاوضات صعبة وشاقة، بالتشاور مع حركات المقاومة الفلسطينية؛ سعيا لحماية شعب فلسطين وتحقيق احتياجاته، في مواجهة سياسة التجويع والحصار والخنق في غزة».

وأضاف في كلمة، مساء الجمعة: «أدرنا تلك المفاوضات بمسئولية عالية وتوازن دقيق؛ جمع بين الحرص على التخفيف عن شعبنا، ووقف آلة القتل والمجازر الوحشية، وألا نسمح للعدو بفرض أجندته أو الهروب من استحقاقات تلك الهدنة، بل فرض رؤيتنا وأولويتنا».

وأكد أن «حماس ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو»، مؤكدًا استمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لإنهاء العدوان على شعب فلسطين، مقرونا برفع شامل للحصار عن غزة، وتبادل الأسرى، ووقف الاعتداء على المسجد الأقصى.

ولفت إلى استمرار المساعي الحميدة ومواصلة الجهود لتمكين شعب فلسطين من ممارسة كل حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير والعودة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:

- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال