كييف تتهم وارسو بالتقاعس تجاه احتجاج سائقي الشاحنات البولنديين على الحدود

اتهم مسئول أوكراني كبير اليوم الجمعة، السلطات البولندية بالتقاعس بعدما تسبب إغلاق للطرق بفعل احتجاج سائقي الشاحنات على الحدود، في فوضى مرورية توفي فيها اثنان من السائقين.

وتكدست آلاف المركبات في طوابير ممتدة لمسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) حيث ينتظر سائقوها في درجات حرارة تصل إلى درجة التجمد لعبور الحدود إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، سيرهي ديركاتش، قوله إن الحكومة في وارسو كانت تتفرج بينما كانت السلطات المحلية تقوم بمساعدة المتظاهرين، في وقت تعرضت فيه عمليات تسليم المساعدات الإنسانية لعراقيل.

وقال ديركاتش في مقابلة اليوم الجمعة إن "هذا كان رد فعل الحكومة الحالية، إنهم يقولون إنهم لا يساندون الاحتجاج، لكنهم لا يفعلون أي شيء حيال ذلك.. إنه وضع غير إنساني".

الأزمة، التي تصاعدت بعدما انتقد سائقون من بولندا ودول أخرى في شرق أوروبا ما يصفونها بمنافسة غير عادلة من متعهدي النقل الأوكرانيين عبر الحدود.



