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اعتاد المتابعون لأحداث طوفان الأقصى سماع أنباء عن رشقة صاروخية من قطاع غزة أو رشقة أخرى من جنوب لبنان أو ربما صاروخ باليستي منطلق من اليمن، ولكن إطلاق صاروخ من الضفة لاستهداف مستوطنة إسرائيلية كان خبرا نادرا سماعه، إذ قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم كتيبة العياش باستهداف مستوطنة شاكيد غربي جنين بصاروخ قسام ١ كأول استهداف صاروخي في الضفة ضمن عملية طوفان الأقصى حيث وقع الاستهداف أمس الخميس.

وتستعرض "الشروق" أهم المعلومات عن كتيبة العياش صاحبة الاستهداف الصاروخي الأخير.

باكورة العمل الصاروخي بالضفة

يذكر أن عدة عمليات استهدافات صاروخية شهدتها مسيرة المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية ولكنها بقيت عمليات متناثرة عبر السنوات دون نمط منتظم.

بدأت سلسلة عمليات إطلاق صواريخ منتظمة باتجاه مستوطنات شمال الضفة الغربية نهاية شهر مايو الماضي حيث أعلنت كتيبة عن نفسها عبر موقع تيلجرام موضحة استخدامها صواريخ قسام ١ لاستهداف مستوطنة شاكيد الإسرائيلية.

لم تعلن المجموعة عن سبب التسمية ولكن اتخاذها اسم العياش نسبة للمهندس القسامي يحيى عياش يدل على نهجها باستخدام العمليات النوعية.

ورد بحسب ما ورد بموقعي فلسطين الآن وشبكة قدس تنفيذ المجموعة لـ٩ عمليات استهداف صاروخي بين شهري مايو وسبتمبر قبيل طوفان الأقصي.

وقد استهدفت العمليات بحسب الموقعين مستوطنات شاكيد ورام أون ومرج بني عامر وجميعها بغلاف مدينة جنين الفلسطينية.

ذكرت صحيفة معاريف العبرية تسبب صواريخ القسام ١ التي تستخدمها المجموعة في أضرار مادية بالمستوطنات ما تسبب باستنفار القوات الإسرائيلية وقيامها بعملية اقتحام لمخيم جنين يوليو الماضي.

نجحت الكتيبة رغم إعلان القوات الإسرائيلية عن اعتقال قادتها في مواصلة استهدافاتها الصاروخية إذ نفذت ٣ عمليات صاروخية عقب اعتقال ٣ من قيادات ومقاتلي المجموعة.

يذكر أن صاروخ قسام ١ الذي تستخدمه المجموعة هو صاروخ محلي الصنع إذ كان أول صاروخ تتم صناعته فلسطينيا عام ٢٠٠٢ بطول ٧٠ سنتيمترا وحمولة متفجرات تبلغ كيلو جرام فقط ومدى يفوق الكيلو متر.