حماس: مصر من أوائل الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن مصر لها دور مؤثر إزاء في القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر تتداخل في كل ملفات القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول العربية والإسلامية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية.

وتابع: «نريد أن يسمع العالم أن الشعب الفلسطيني له حق الحرية والحياة على أراضيه ويتمتع بكل حقوقه الوطنية المشروعة».

واستكمل: «كل من يتصور أنه يمكن أن يقفز على القضية الفلسطينية أو حقوق الشعب الفلسطيني ويقيم علاقات مع هذا الطرف أو ذاك على أمل تحقيق أمن والاستقرار المنطقة فهو واهم وليس أدل على ذلك ما حدث في 7 أكتوبر وما تلاه».

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.