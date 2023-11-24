رودريجو يتعرض لإهانات عنصرية بعد خسارة البرازيل أمام الأرجنتين

اشتكى رودريجو لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم من تعرضه لإهانات عنصرية عقب الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني صفر / 1 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب رودريجو /22 عاما/ لاعب ريال مدريد الإسباني على حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) وإنستجرام :" العنصريون في الخدمة دائما. امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي بالإهانات وكل أنواع الهراء. هذا واضح للجميع".

وقام المستخدمون بنشر، من بين أشياء أخرى، رموز تعبيرية خاصة بالموز والقرود على أحد منشورات اللاعب.

وأضاف رودريجو :" إذا لم نفعل ما يريدونه، إذا لم نتصرف بالطريقة التي يعتقدون أنه ينبغي علينا أن نتصرف بها، إذا ارتدينا شيئا يزعجهم، إذا لم نخفض رؤوسنا ، إذا هوجمنا، إذا ملأنا فراغات، يعتقدون أنها تخصهم، فمن ثم يتدخل العنصريون بسلوكهم الإجرامي".

وأدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "التصرفات العنصرية". وأشار إلى أنه سيواصل العمل بدون كلل "لإزالة مرض العنصرية من كرة القدم".