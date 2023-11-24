حماس: أكثر من 14800 استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت السلطات في غزة، التي تديرها حركة حماس، يوم الخميس، إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من سبعة أسابيع، ارتفع إلى 14854 شخصا.

وأعلن المكتب الصحفي الحكومي في غزة أن أكثر من 36 ألف شخص أصيبوا.

وأوضح أن أغلبهم من الأطفال والشباب والنساء، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، ولم يتسن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

ويعتبر هذا أكبر عدد يستشهد من الفلسطينيين خلال حرب في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للأرقام المقدمة.

واندلعت حرب غزة الأخيرة بسبب أعنف هجوم تتعرض له إسرائيل في تاريخها، والذي نفذته حماس وغيرها من الجماعات في 7 أكتوبر الماضي في إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. وقتل نحو 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي، بينهم حوالي 850 مدنيا.