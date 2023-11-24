فاران يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

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اقترب الفرنسي رفائيل فاران، قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الفريق بعد توتر العلاقات مع المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.

يعيش فاران أوقاتا غير سعيدة بعد استبعاده من المباريات لصالح جوني إيفانز وفيكتور ليندلوف خلال الفترة الماضية، ذلك بحسب «ديلي ميل».

ويحظى فاران باهتمام عدد من الفرق، يأتي في مقدمتهم بايرن ميونخ الألماني، الذي يسعى إلى تدعيم خطوط دفاعه.

ويعد رفائيل فاران من أبرز لاعبي مركز قلب الدفاع في الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل مسيرته المميزة مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.