السيطرة على حريق شب بورشة لتصنيع الأحذية بالدقهلية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بورشة لتصنيع الأحذية البلاستيكية قبل انتقال الحريق للعقارات المجاورة بقرية نوسا البحر مركز أجا، ولم يسفر الحريق عن وجود أي خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالي قرية نوسا البحر مركز أجا بنشوب حريق بأحد المنازل بالقرية.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين بنشوب الحريق بورشة لتصنيع الأحذية البلاستيكية علي مساحة 100 متر تقريباً مبنية بالبلوك ومفروشة بالصاج، وتبين أنها ملك المواطن «السيد إبراهيم الجوهري»، كما تبين بالفحص المبدئي ان سبب الحريق ماس كهربائي ولا يوجد خسائر بالأرواح.