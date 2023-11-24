المستشار محمود فوزي: العدوان على غزة أسفر عن استشهاد العشرات من الصحفيين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن العدوان على قطاع غزة أدى إلى استشهاد العشرات من الصحفيين، ومقتل 108 موظفين من هيئات الإغاثة الدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، من أمام معبر رفح، مساء الجمعة، أن العدوان أدى إلى نزوح مليون فلسطيني داخل 165 مؤسسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأكمل: «كل 220 شخصًا يشتركون في حمام واحد، وفي ملاجئ أونروا هناك وحدة استحمام واحدة لكل 4500 شخص، والوكالة لا تستطيع بناء وحدات إضافية لعدم وجود وقود».

وحذر من أن «الهدف من ذلك هو المزيد من الضغط على السكان للنزوح جنوبًا، وهو ما حذرت منه مصر أكثر من مرة».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:

- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والش