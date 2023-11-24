روسيا تسقط 12 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك

أسقطت قوات المجموعة القتالية الجنوبية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12 مسيرة أوكرانية و6 صورايخ هيمارس فوق دونيتسك.



قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف - اليوم الجمعة لوكالة "تاس" الروسية - "إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 12 مسيرة أوكرانية بالقرب من مستوطنات بيسكي ومارينكا ونوفوبيتريكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى جانب ستة صواريخ من طراز هيمارس".



وتابع أنه علاوة على ذلك، صدت وحدات المجموعة القتالية هجومين أوكرانيين بالقرب من كليشيفكا واستهدفت أفراد ومعدات القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات رازدولوفكا وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا.



ونتيجة لذلك، قتل أو جرح حوالي 280 جنديا أوكرانيا، كما فقدت القوات الأوكرانية ثلاث دبابات وناقلة جند مدرعة وأربع شاحنات صغيرة.



ومن جانب آخر، أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اعتقال أحد سكان مدينة "فيودوسيا" في جمهورية القرم بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.



وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الجمعة: "اعتقلنا أحد المواطنين الروس في مدينة "فيودوسيا" بجمهورية القرم، مشتبها به في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي".



وأضاف البيان "لقد جرى تجنيد هذا المواطن من قبل ممثلي الأجهزة الخاصة الأوكرانية ليعمل لصالحها مقابل مكافأة مالية"، مشيرا إلى أنه أرسل مكونات معدات وطائرات عسكرية روسية الصنع إلى أوكرانيا.