أعرب الطفل الفلسطيني أيمن خالد عطوة، عن حزنه بسبب الحالة التي آلت إليه منزل العائلة، الواقع في حي أبراج الندى شمال غزة.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، اليوم الجمعة، إن عائلته عادت إلى المنزل لجمع أي ملابس أو مستلزمات تقيهم من برد الشتاء والمطر، في الأيام المقبلة.

ونوه أن العدوان الإسرائيلي أجبرهم على النزوح إلى المدارس، قائلًا إنه لم يتخيل أن تكون آثار الدمار الذي خلفه القصف بهذا الشكل.

وأضاف: «كله نازل على الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود.. ألعابي وملابسي تحت الركام ودفاتري وحقيبتي».

وبسؤاله عن أحلى ذكرى له في المنزل، أجاب الطفل بأسى: «كله مطبق على الأرض مش لاقي إشي، الزاوية بتاعتي اللي كنت أقعد فيها كلها نازلة ومضغوطة».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.

وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:

- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال