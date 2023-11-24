 جلال يستقر على حارس الإسماعيلي أمام بيراميدز - بوابة الشروق
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جلال يستقر على حارس الإسماعيلي أمام بيراميدز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:51 م

يستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة 7 من الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، على الدفع بالحارس أحمد عادل عبد المنعم بشكل أساسي أمام بيراميدز، وذلك عقب تعافيه من الإصابة، التي لحقت به أمام الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري.

وجاء تشخيص الإصابة وقتها بشرخ في وجه القدم، وعلى إثر ذلك تم وضع قدم اللاعب في الجبس، وخاض فترة تأهيل، ثم شارك في تدريبات فريقه الجماعية خلال فترة توقف بطولة الدوري.

وكان إيهاب جلال قد دفع بالحارس كمال السيد خلال المباريات الودية، حيث كان يخشى الدفع بأحمد عادل خوفاً من تجدد إصابته، ويضع الدراويش في ورطة، خاصة بعد عدم اكتمال شفاء محمد فوزي.

على الجانب الآخر، يعود الإسماعيلي للتدريبات مساء الجمعة عقب الراحة التي منحها جلال للفريق لمدة 24 ساعة، على أن يبدأ المعسكر اليوم داخل فندق اللاعبين بالنادي.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بينما يمتلك بيراميدز 13 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف الأهلي.


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