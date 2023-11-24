 تين هاج يعلن جاهزية ثنائي يونايتد لمواجهة إيفرتون - بوابة الشروق
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تين هاج يعلن جاهزية ثنائي يونايتد لمواجهة إيفرتون

محمد جلال
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:17 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:17 م

أعلن إيرك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية الثنائي لوك شو وأندريه أونانا، لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد مع إيفرتون مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل، أن عودة لوك شاو ستكون بمثابة دفعة كبيرة للشياطين الحمر، بعدما اضطر للدفع بعدة لاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يعود لوك شو للظهور مع مانشستر يونايتد، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة الفخذ، حيث خاض أول مباراتين هذا الموسم، وغاب منذ ذلك الحين.

وفي المقابل عاد أونانا مبكرًا لصفوف مانشستر يونايتد، بعد إصابته بشد في الفخذ مع منتخب بلاده في مواجهة موريشيوس بتصفيات كأس العالم 2026.


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