مساجد برلين ومؤسسات إسلامية بألمانيا تتلقى طرودا تعبر عن الكراهية

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قال متحدث باسم شرطة العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة، إنها تجري تحقيقا في أربع حالات بعدما تعرضت ثلاثة مساجد ومنظمة إسلامية في المدينة لخطاب كراهية.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تلقت هذه المساجد خطابات كراهية، وصفحات قرآن محروقة، وقاذورات، ولحم خنزير ورسائل تشير إلى أشياء مقززة .

وهناك حالات مماثلة من ولايات أخرى معروفة، ويجري محققون جنائيون بها اتصالات بالمنظمات.

ووفقا للشرطة، يتم فتح تحقيقات بشأن الاشتباه بتشهير طوائف ومجتمعات دينية.

وقال متحدث: "نتعامل مع الحالات بشكل جدي كما هو الحال مع حالات مشابهة ضد المؤسسات اليهودية".

ونشرت المساجد في برلين صورا للطرود التي تلقتها. وبنص مطبوع باللغتين الألمانية والتركية، أهان كاتبوه بشدة القرآن والله والرسول محمد. كما تم إرسال شرائح من نقانق الخنزير إلى المؤسسات الإسلامية.