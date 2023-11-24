الوكالة الأوروبية للبيئة: الجسيمات الدقيقة تسبب 250 ألف حالة وفاة بالاتحاد الأوروبي

ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة اليوم الجمعة، أن الجسيمات الدقيقة في الهواء تسببت في حوالي 250 ألف حالة وفاة بمختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، خلال عام 2021.

وأضافت الوكالة في تقديمها للنتائج في منتدى الهواء النظيف الرابع، في مدينة "روتردام" الهولندية، أنه كان من الممكن تفادي تلك الوفيات، لو أن تركيزات الجسيمات الدقيقة استوفت توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقالت المديرة التنفيذية للوكالة، لينا يلا-مونومين "بينما قطعنا خطوات واسعة على مدار السنوات الماضية، لتقليص مستويات تلوث الهواء، فإن أحدث بيانات وتقييمات لدينا تظهر أن آثار تلوث الهواء على صحتنا مازالت كبيرة للغاية، مما يتسبب في حالات وفاة وأمراض، يمكن أن تُعزى إلى تلوث الهواء".

وطبقا لتقديرات الوكالة، فإن الجسيمات الدقيقة هى السبب وراء حالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري وأمراض الرئة وسرطان الرئة والربو.